Bahar Feyzan'dan "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız" diyen Nevşin Mengü'ye yanıt

CHP'nin adı, rüşvet ve yolsuzluklarla anılıyor.

Bu kapsamda da birçok belediye başkanı tutuklandı ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

Ancak CHP'nin gündemi bu kadarla sınırlı değil.

CHP bu kez seks skandalları ve yolsuzluklarla anılıyor...

GERÇEKLER ORTAYA DÖKÜLDÜ

Daha önce 'çöp, çukur, çamur' üçlüsüyle anılan CHP, belediyelere yönelik soruşturmalarla birlikte gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olamıyor.

NEVŞİN MENGÜ'DEN SERT TEPKİ

Otel odalarına baskınlar, itirafçıların grup seks iddialarıyla boğuşan parti, seçimler öncesi vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Bu tepkilere muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Nevşin Mengü de eklendi.

Mengü, 'Ben bu iktidarı değiştireceğim' diyenlerin grup seks partisi veya viski partisi yapma lüksünün olmadığını ifade etti.

Mengü'nün sözlerine katılmayan Bahar Feyzan ise kendi YouTube kanalında yaptığı yayında şöyle konuştu;

Nevşin Mengü'den CHP'ye: Grup seks ve viski partisi yapamazsınız

"BU NORMAL YAŞAMI DIŞLAR, ALDATABİLİR KARISINI"

“Ya bu şu demek değil; herkes gitsin grup yapsın, sapıtsın, kafayı üşütsün, ben onu kastetmediğimi herhalde anlıyorsunuz zaten ama normal yaşamı dışlar bu.



Diyor ki Nevşin "Asker gibi olacaksın". Hayır abi, böyle siyasetçiler istemiyorum ben zaten asker gibi. Vardı onlardan seksenlerde, doksanlarda.



Siyasetçi dediğin gider normal insan gibi yaşayandır ya. Balık tutar, hata yapar, içki içebilir, karısını aldatabilir...



Yani aldatabilir derken bunu savunduğum için değil tabii ki, aldatmasın, aldatırsa bedelini öder. Bundan şundan dolayı normal bir insandır çünkü siyasetçi.”

"ASKER GİBİ SİYASETÇİLER UZAK DURSUN"

“Yüceltilen, ulaşılmaz "Allah'ım kadiri mutlak mıdır bu nedir?" yüce insan değildir siyasetçi. Eğer biz yüce insan siyasetçiler yaratacaksak biz ayvayı yeriz hepimiz. Rahat hazır-oldan başka hiçbir şey söyleyemeyiz biz. Bu doğru değil. Toplumun gittiği bu yer de doğru değil. Herkes kafayı üşütmüş vaziyette herhalde.



Eğer CHP iktidarı almak istiyorsa, hayır abi, CHP iktidarı almak istiyorsa saçma sapan açıklamaları bırakıp bunlara konsantre olmayı da bırakıp diyecek ki; "İktidar bunlarla uğraşmaya devam etsin, biz bu seviyede değiliz, biz yolsuzluklara cevap veririz, zaten bizim ne olduğumuz biliniyor, bizim projelerimiz şeylerimiz bunlar.



Bak Silivri'de de bir davalar var, bunlar da şöyle şöyledir" diye net çıkıp da yani grup konuşmasından saçma sapan bir kadına cevap vermenin de bir alemi yok. Evet farkındayım, bak bana da oluyor söylüyorum işte. "Bu insanlar mı?" diyorum.



Yani muhalefetin yapacağı en önemli şey bunu normalleştirmemek zaten "Bizim siyasetimiz bu değil" diye.



Bunu normalleştiremem ben ya. Ben kabul etmiyorum asker gibi işte hiçbir şey yapmayan...



Hayır ya, böyle siyasetçiler bize uzak dursun mümkünse. Yüce insan onlar falan; hiçbir şey yapmazlar, tuvalete bile gitmezler...”

"İNSANDIR, NORMALDİR"

“Sonra ne yaparlar biliyor musunuz? Canımıza okurlar. Biz bunları yaşadık. Ben böyle bir siyasetçi... Allah bizi esirgesin. Hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla... Bu şu anlamı çıkmasın hani her şey mübah her şeyi yapan değil, normal insanlar siyasetçi.



Siyasetçi bizim gözümüzde büyüttüğümüz bir şeye dönüşmesin. Dönüştüğünde de ayvayı yiyen halk olur, siyasetçi değil. Ondan nemalanan, nüfuzlanan başka insanlar olur. Ama ben gazetecilerin, binlerce izlenen gazetecilerin bile hani bunu bu şekilde anlatmasını böyle ağzım açık izliyorum.



Ağzım açık izliyorum ya arkadaşlar. Yani bir normalleşme, ya bizim normale ihtiyacımız var. Normal bir ekonomiye, normal insanlara, normal siyasete ihtiyacımız var. Başka şeylere değil.



O yüzden bunu önemsiyorum. Kim olursa olsun asla da böyle bir şey savunmayacağım. Yani siyasetçi hata da yapabilen, günahıyla sevabıyla normal insanlardır. Normal.”

