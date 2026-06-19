Bakan Bayraktar: Enerji verimliliğinde hedef 20 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu çerçevesinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı’nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Küresel enerji piyasalarında yaşanan arz şoklarının, enerji verimliliğinin stratejik önemini daha da artırdığını ifade eden Bayraktar, bu alanın yalnızca çevresel bir konu olmadığını vurguladı.

Bakan Bayraktar, enerji verimliliğinin aynı zamanda ekonomik dayanıklılık ve ulusal güvenlik açısından temel bir politika aracı haline geldiğini belirtti.

2030 STRATEJİSİNDE 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

Türkiye’nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi kapsamında kapsamlı bir yol haritası oluşturulduğunu açıklayan Bayraktar, enerji tüketiminde yüzde 16 oranında tasarruf hedeflendiğini duyurdu.

Bu hedef doğrultusunda sanayi, ulaşım ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde 2030 yılına kadar 20 milyar doları aşan yatırım yapılmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan süreçte yaklaşık 7,6 milyar dolarlık yatırımın halihazırda devreye alındığı bildirildi.

ENERJİ TASARRUFU VE EMİSYON AZALIMI SAĞLANDI

Bakan Bayraktar, yürütülen çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirterek, bugüne kadar sağlanan kazanımlara dikkat çekti. Yapılan yatırımlar sayesinde 4,6 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tasarrufu elde edildiği, aynı zamanda 14,3 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağlandığı aktarıldı.

Bu sonuçların, Türkiye’nin sürdürülebilir enerji politikalarında önemli bir ilerlemeyi temsil ettiği değerlendirildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE AÇIK MESAJ

Enerji dönüşümünün tek bir ülkenin çabasıyla gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayan Bayraktar, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Dijitalleşme, finansman modelleri ve teknoloji paylaşımı gibi alanlarda küresel ortaklıklara açık olduklarını belirtti.

Türkiye’nin iklim hedefleri doğrultusunda yeni iş birliklerine hazır olduğunu ifade eden Bayraktar, sürdürülebilir enerji dönüşümünün ancak ortak çabalarla başarıya ulaşabileceğini söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK VURGUSU

Bakan Bayraktar, enerji verimliliği alanında atılan adımların yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirdiğini belirterek, yürütülen politikaların çevresel ve ekonomik açıdan kritik önem taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.