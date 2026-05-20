Bakan Kurum’dan Kopenhag’daki iklim zirvesi mesajı: Taahhütten uygulamaya geçişi değerlendiriyoruz

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen İklim Bakanları Toplantısı’nda, küresel iklim politikaları ve ortak mücadele başlıkları gündeme geldi. Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı çerçevesinde yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.

KÜRESEL İKLİM GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

Bakan Kurum, toplantıda iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak yeni adımların ele alındığını belirterek, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Görüşmelerde, ülkelerin verdiği taahhütlerin somut uygulamalara dönüşmesi sürecinin değerlendirildiği ifade edildi.

“TAHHÜTTEN UYGULAMAYA GEÇİŞ DÖNEMİ” VURGUSU

Bakan Kurum paylaşımında, küresel iklim dayanışmasının yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, artık sadece destek açıklamalarının yeterli olmayacağını vurguladı.

Kurum, iklim mücadelesinde verilen sözlerin hayata geçirilmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

COP31 BAŞKANLIĞI SÜRECİ

COP31 Başkanlığı kapsamında yürütülen çalışmaların, somut sonuç üretecek güçlü bir uygulama mekanizması oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Bakan Kurum, bu doğrultuda uluslararası iş birliği ve ortak eylem vurgusunu yineledi.

Toplantının, küresel iklim politikalarının geleceğine yönelik önemli değerlendirmelere sahne olduğu kaydedildi.