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Başkentte iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü

Boş bir arazide iki köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin etrafında zehirli olduğu iddia edilen sosisler de dikkat çekti.

İHA | 04.10.2019 - 01:42..
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Ankara’nın Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi 1787. Sokak’ta bulunan boş arazide iki köpek ölüsü bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri ile belediye ekipleri geldi.

Bölgeye gelen ekipler, zehirli olduğu iddia edilen sosislere ve ölü bulunan köpeklere ilişkin çalışma yaptı. Hayvanların ölü bulunduğu bölgeye gelen çok sayıda hayvansever de olaya tepki gösterdi.

"YİNE BURADA ZEHİRLİ SOSİSLERİ GÖRDÜK"

Olayın yaşandığı bölgeye gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Bugün buraya Ankara’daki gönüllü ve STK’larla 100’e yakın öldürülen canın basın açıklaması için gelmiştik fakat geldiğimizde gördük ki ne hikmetse her çarşamba ve perşembe akşamı olduğu gibi yine burada zehirli sosisleri gördük. Zehirli sosisleri görünce çevreyi araştırdık. İki tane canımızın orada zehirlenerek öldürüldüğünü gördük. ’Yeter artık’ diyoruz. Yeter.” ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin’e de seslenen Özkan, “Sayın Ankara Valimiz Vasip Şahin, burada 7. kez zehirleme yapılıyor. Ne için halen güvenlik kameraları takılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar, 7. kez zehirleme yapıldı. Çok basit, bezden, naylondan yapılan bir yasal uyarı afişi asılmadı. Ne için? Eğer ki güvenlik kameraları takılmış olsaydı, eğer ki yasal uyarı afişleri asılmış olsaydı bunu yapan ruhsuz cani buradaki ödeyeceği bedelin korkusundan, bu hayvancağızları zehirlemeyecekti. “ dedi.

Başkentte iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü

Başkentte iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü

Başkentte iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü

Başkentte iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü

Başkentte iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü

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