Batman'da borç kavgası: Bacaklarından vuruldu
Batman'da alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada bacaklarından vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Batman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında alacak meselesi bulunan T.A. (41) ile Z.Y.'nin (44) tartışması silahlı kavgaya dönüştü.
Z.Y., tabancayla T.A.'yı bacaklarından yaraladı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN KAÇTI
İlk müdahalesinin ardından T.A., ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaçan şüpheli Z.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)