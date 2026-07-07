Batman'da park halindeki otomobiller yandı

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Batman merkez Cudi Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler yanan aracın yanında bulunan iki otomobile daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.