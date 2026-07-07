Gazze'de çocuk olmanın zorluğu: Yıkıntılar arasında oyun

İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor.

Aylar önce imzalanan ateşkes anlaşmasına uymayan İsrail, Gazze'de yıkım gerçekleştiriyor.

Ancak İsrail'in saldırılarına rağmen Gazze'de umut bitmiyor.

YIKINTILARIN ARASINDA OYUN

Gazze'de çocuk olmak zor...

İsrail kadın, çocuk demeden birçok masumun üzerine bomba yağdırıyor.

Çocuklar ise yaşanan tüm zorluklara rağmen neşelerini kaybetmiyor.

ENKAZLARIN ARASINDA YEŞEREN UMUT

Gazze'de enkazın arasında oyun oynayan iki çocuk görüntülendi...

Çocukların birbirilerine sımsıkı tutunarak yıkıntıların arasında yaptıkları salıncakla oynadıkları görüldü.

73 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 98, yaralıların sayısının 173 bin 571 olduğu belirtildi.

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