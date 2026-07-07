İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, iki Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin naaşları kentteki Nasır Hastanesi’ne getirildi.
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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sürüyor.
İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze'de saldırılarıyla masumları öldürüyor.
BU KEZ YERİNDEN EDİLENLER HEDEF ALINDI
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı.
İKİ FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.
Ölenlerin naaşları kentteki Nasır Hastanesi’ne getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)