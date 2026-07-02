Batman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.
Ekipler silahtan çıkan mermi kovanlarını numaralandırarak delil topladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)