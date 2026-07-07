Batman'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

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Batman'da sokakta yürürken, öldürüldü.

Hilal Mahallesi 3710’uncu Sokak’ta Musa Tan, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tan, çevredekiler tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, olay yerinde bir mermi çekirdeği bulundu.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Hastanede tedavisi süren Musa Tan, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.