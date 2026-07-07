NATO Zirvesi'nin en önemli maddesi: Her yönüyle F-35'ler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı kabul etti.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRIYORUZ"

Trump, bir gazetecinin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesiyle ilgili sorusu üzerine Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi.

"TABİİ Kİ DEĞERLENDİRİRİZ"

Ayrıca Trump, Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesiyle ilgili soruya da “F-35’ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu almamız gereken bir karar. Neden olmasın ki? Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye, başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz" diye karşılık verdi.

"BİZ SÖZÜ ALDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi hakkında şunları söyledi:

“F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi’nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.”

F-35 NEDİR?

F-35, ilk olarak 2006 yılında ABD merkezli Lockheed Martin firması tarafından üretilen ve ilk test uçuşlarını yapan 5. nesil, çok rollü (multirole) bir müşterek taarruz uçağıdır.

ÇOK AMAÇLI

F-35, savaş şartlarındaki her gereklilik için farklı uçaklar geliştirmenin çok masraflı olmasından dolayı, tek bir uçağın birçok farklı gerekliliği karşılayabilmesi ihtiyacına karşılık olması amacıyla tasarlandı.

RADARA YAKALANMA RİSKİ DÜŞÜK

F-35, silah istasyonlarını içinde saklayan gövde tasarımı ve özel radar soğurucu kaplamaları sayesinde radar ekranlarında diğer uçaklara göre oldukça küçük şekilde, kabaca bir golf topu büyüklüğünde görünür.

Silah istasyonlarının gövdenin içinde bulunması, uçağın radara yakalanma riskini minimumda tutarak mühimmat taşımasını sağlar.

SENSÖR FÜZYONU

F-35’in en güçlü yönü sensör füzyonudur.

F-35, farklı gelişmiş sensörlerden gelen tüm verileri birleştirir. Pilot, kokpitteki tek bir ekrandan ya da kaskından etrafındaki tüm tehditleri tek bir harita gibi net bir şekilde görebilir.

TÜM ORDUYA FARKINDALIK KATKISI

F-35 sadece kendi gördüğünü vurmaz; denizdeki gemilerle, karadaki bataryalarla ve diğer uçaklarla güvenli veri ağları üzerinden anlık bilgi paylaşarak mensubu bulunduğu tüm ordunun farkındalığının artmasına katkı sağlar.

3 VERSİYONU VAR

F-35'lerin parçalarının yüzde 80'i aynı olan üç farklı yapılanması bulunuyor.

F-35A'lar, geleneksel kalkış ve iniş özelliğine; F-35B'ler ise kısa kalkış-dikey iniş özelliğine sahip.

Uçak gemileri için tasarlanmış olan F-35C'ler ise daha çok deniz kuvvetleri birimlerince kullanılıyor.

SİLAH GÜCÜ

F-35'lerin silah gücünün, yerine getireceği göreve göre iki farklı modu bulunuyor.

"İlk Gün" konfigürasyonu diye de adlandırılan savaş ve çatışma süreçlerinin ilk günlerinde kullanılan "Stealth" modunda uçak, radar izini sıfıra yakın tutmak için tüm mühimmatı gövde içindeki iki kapalı bölmede taşır.

F-35, gövdenin standart halinde 4 adet mühimmat taşıyabiliyor. Modernizasyon paketleriyle gövde içindeki füze kapasitesi 6'ya yükseltiliyor.

Gizliliğe ihtiyaç duyulmaması halinde kullanılan "Beast" modunda ise kanat altındaki harici istasyonların da devreye girmesiyle yaklaşık 8.160 kg ağırlığında devasa bir mühimmat yüküyle havalanabilir.

F-35; hava, yer ve deniz hedeflerine karşı çok geniş bir mühimmat yelpazesini ateşleme kabiliyetine sahip.

4 NAMLULU MAKİNELİ TOP

F-35A'lar, gövde içine gömülü, dakikada 3300 mermi atım hızına sahip 25 mm GAU-22/A tipi 4 namlulu bir makineli topa sahiptir. Uçakta bu top için 182 adet mermi bulunur.

F-35B ve F-35C'lerde ise dikey fan veya uçak gemisi mekanizmaları yer kapladığı için dahili bir top bulunmaz. İhtiyaç halinde uçağın gövde altına stealth tasarıma sahip harici bir top podu takılır.

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

F-35A'ların uzunluğu 15,7 metre, yüksekliği ise 4,38 metre.

10,7 metre kanat açıklığına sahip F-35A'ların kanat alanı ise 42,7 metrekare.

F-35A'ların boş ağırlığı 13.290 kg. F-35'lerin tüm modelleri, mühimmat ve yakıt yüklemesiyle birlikte yaklaşık 31.750 kg civarı maksimum kalkış ağırlığı limitine sahiptir.

F-35A'ların 8.278 kg yakıt kapasitesi bulunuyor.

RADAR DALGALARININ DAĞITIYOR

F-35'in gövdesindeki tüm çizgiler, kanat açıları, kuyruk pilonları ve kapaklar; genellikle paralel olacak şekilde belirli açılarla tasarlandı.

Bu fiziksel tasarım, uçağa çarpan radar dalgalarının kaynağına geri dönmek yerine farklı yönlere dağılmasını sağlıyor.

Uçağın dış yüzeyi, radar dalgalarını emici fiber-kompozit malzemelerle kaplı.