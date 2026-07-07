ABD ile Türkiye heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Ankara'da tarihi saatler...

ABD Başkanı Donald Trump, NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye’ye geldi.

Trump'a başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADILAR

İki lider Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trump, burada bazı müjdeli haberleri duyururken iki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

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HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

İkili görüşmenin hemen ardından bir de heyetler arası görüşme düzenlendi.

Görüşmede savunma sanayii, güvenlik, ticaret, enerji ve uluslararası gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıkların da görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olduğu aktarıldı.