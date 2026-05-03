Haberler 3. Sayfa

Batman'da sürücü uçuruma yuvarlanan traktörden son anda kurtuldu

Gercüş ilçesinde seyir halindeki bir traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak onlarca metrelik uçuruma yuvarlanırken sürücü son anda atayarak kurtuldu.

İHA İHA
Batman'da sürücü uçuruma yuvarlanan traktörden son anda kurtuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde ölümden saniyelerle kurtuluş...

Kırkat köyü mevkiinde traktörün uçuruma doğru sürüklendiğini fark eden sürücü Ramazan Temiz, saniyelerle yarışarak araçtan atlamayı başardı.

Taklalar atarak aşağı düşen traktör, çarpmanın şiddetiyle parçalara ayrılarak kullanılamaz hale geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, hafif yaralı olarak Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Temiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)