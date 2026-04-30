Bayburt’ta baharda kar mesaisi: Soğanlı Geçidi’nde yollar açılıyor

Bahar mevsimi Türkiye’nin birçok bölgesinde yüzünü gösterirken, Bayburt’ta kış şartları etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri ulaşımı zorlaştırmaya devam ederken ekipler, yayla sezonu öncesinde yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SOĞANLI DAĞI'NDA ZORLU MÜCADELE

Özellikle Soğanlı Dağı mevkiinde biriken kar yığınları, iş makineleri yardımıyla temizleniyor. Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları öncesindeki güzergâhta yürütülen çalışmalar, hem sürüş güvenliği hem de ulaşım sürekliliği açısından kritik önem taşıyor.

YAYLA SEZONU ÖNCESİ YOĞUN TEMPO

Baharın gelmesiyle birlikte yaylacılık faaliyetlerinin başlamasına kısa bir süre kala, Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri yüksek kesimlerde çalışmalarını artırdı.

Kapanan yayla ve dağ yollarının açılmasıyla, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların güvenli şekilde bölgeye ulaşması hedefleniyor.

ANA YOLLAR TAMAM, SIRA DAĞ GEÇİTLERİNDE

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sorumlu Ekip Başı İsmet Özer, ana arterlerdeki kar temizleme faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek, şu anda dağ geçitlerine odaklandıklarını ifade etti.

Özer, 1 Nisan itibarıyla yeni etap çalışmalarına başladıklarını vurgulayarak, Soğanlı Geçidi’nde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Ekipler, zorlu coğrafya ve ağır kış koşullarına rağmen çalışmalarını kazasız şekilde tamamlamayı hedefliyor. Yolların açılmasıyla birlikte hem bölge halkının günlük ulaşımı kolaylaşacak hem de yayla sezonu sorunsuz başlayacak.