Bayram dönüşü İstanbul trafiği kilitlendi

Kurban Bayramı tatilinin ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yeniden kendini gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine ve okullarına gitmek üzere yola çıkan sürücüler, özellikle ana arterlerde yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Kent genelinde trafik yükü artarken, D-100 Karayolu başta olmak üzere birçok noktada araç kuyrukları oluştu.

SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK HIZLA ARTTI

Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul’a dönüşlerinin tamamlanması ve mesainin yeniden başlamasıyla birlikte kent trafiğinde hareketlilik yaşandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ana ulaşım güzergâhlarında araç sayısı artarken, sürücüler zaman zaman dur-kalk şeklinde ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan ana ulaşım akslarında yoğunluk dikkat çekerken, toplu taşıma duraklarında da yolcu hareketliliğinin arttığı gözlendi.

D-100 KARAYOLU'NDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Özellikle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde trafik akışı önemli ölçüde yavaşladı. İş merkezlerinin yoğun bulunduğu bölgelere yakın noktalarda araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken, bazı kesimlerde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları meydana geldi.

Sürücüler yoğun trafik nedeniyle seyahat sürelerinin uzadığını belirtirken, sabah saatlerinde birçok güzergâhta ortalama ulaşım süresinin normal günlere göre arttığı gözlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 58'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 58 olarak ölçüldü. Kentin çeşitli noktalarında yoğunluğun gün içerisinde değişkenlik göstermesi beklenirken, özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde trafiğin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, bayram sonrası ilk iş gününde İstanbul trafiği bir kez daha günlük yaşamın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.