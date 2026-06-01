Eski rol arkadaşından şikayetçi oldu! Melek Baykal'dan Fatih Uçan'a itibar davası

Ekranların favori olmuş yapımlarından biri olan ‘Akasya Durağı’ dizisinde birlikte rol alan Melek Baykal ile Fatih Uçan adliyelik oldu. Dizide ‘Ali Kemal’ karakterine hayat veren Uçan, bir süre önce verdiği röportajda, ‘Taksici Melahat’i oynayan Baykal’ın rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler’e sette tokat attığını öne sürmüştü.

İTİBAR SUİKASTI

Uçan’ın kendisine iftira attığını ve toplum önündeki saygınlığını zedelediğini ileri süren Melek Baykal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Küçükşengün, savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, müvekkilinin itibar suikastına maruz kaldığını öne sürdü.