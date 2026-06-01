Şarkıcı Dua Lipa ve Callum Turner evlendi! Sade nikah kareleri beğeni topladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İngiliz oyuncu Callum Turner ile dünyaevine girdi.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, uzun süredir oyuncu Callum Turner ile aşk yaşıyordu.
SADE NİKAH
Ünlü çift, Londra’daki Old Marylebone Town Hall’da sade bir nikâhla hayatlarını birleştirdi.
Çift nikahın ardından, salondan taksiye binerek ayrıldı. Çiftin son derece sade bir tören gerçekleştirmesi sosyal medyada gündem oldu.
2024'TE NİŞAN OLMUŞTU
İkili, ilk kez Los Angeles'ta birlikte görüntülenmiş, ardından ilişki iddiaları ortaya atılmıştı. Kısa süre sonra çift el ele görüntülenerek ilişkilerini doğruladı. Çift, 2024 yılında da nişanlandı.
