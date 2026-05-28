Bayram tatilinde sahiller doldu taştı: Konyaaltı insan seline kapıldı

Kurban Bayramı geldi, kurbanlıklar kesildi; vatandaş sevdikleriyle bir araya geldi.

Bayram tatilini 9 güne uzatılmasını fırsat bilen tatilciler de soluğu Akdeniz kıyılarında aldı.

Sıcak havayı da fırsat bilen tatilciler, ülkenin popüler tatil beldelerine akın etti.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE İNSAN SELİ

Bu bölgelerden biri de Antalya'nın Konyaaltı sahili oldu.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hem Antalya sakinlerini hem de tatil için gelenleri sahillere yöneltti.

SAHİLDEKİ YOĞUNLUK KAMERADA

Özellikle dünyanın en uzun plajlarından biri olarak bilinen Konyaaltı Sahili, bayramın ilk günlerinden itibaren büyük yoğunluk yaşadı.

Sahildeki yoğunluğun yansıdığı görüntülerde, adeta adım atacak kum ya da denizde yüzecek su kalmadığı görüldü.

BAZILARI GÜNEŞLENDİ, BAZILARI DENİZE GİRDİ

Sahilde bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları serinlemek için denize girdi.

Çocuklar kum ve su oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, su sporları yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.