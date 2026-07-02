ABD, 10 kişi kaldığı maçta Bosna Hersek'i saf dışı bıraktı

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2026 Dünya Kupası son 32 turunda ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

ABD SON 16 BİLETİNİ ALDI

Ev sahibi ABD, San Francisco'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı ve son 16'ya kaldı.

ABD, ilk yarının son dakikasında Balogun'un attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

EV SAHİBİ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Balogun, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan ABD'de sahneye çıkan Tillman, 82'de serbest vuruştan topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

BOSNA HERSEK VEDA ETTİ

Kalan bölümde başka gol olmayınca ABD, üst tura yükselen taraf oldu. Bosna Hersek ise Dünya Kupası'na veda etti.

Dünya Kupası son 16 turunda ABD, Belçika ile karşı karşıya gelecek.