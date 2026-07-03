Beklenen oldu: Apple, iPhone 17 modellerinin üretimini düşürme kararı aldı

Küresel akıllı telefon pazarında uzun süredir zirvede yer alan iPhone 17 serisine yönelik yoğun tüketici talebi, yavaşlama dönemine girdi.

Tedarik zincirinden gelen güvenilir bilgilere göre teknoloji devi, yeni stratejiler doğrultusunda sevkiyat hedeflerini yeniden şekillendiriyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE SEVKİYAT HEDEFLERİ DÜŞÜYOR

Sektörel kaynaklar, Apple'ın yanı sıra Xiaomi, OPPO, vivo ve Honor gibi diğer büyük akıllı telefon üreticilerinin de küresel sevkiyat beklentilerini yüzde 15 ile 30 arasında azalttığını belirtiyor.

Pazardaki bu genel düşüş trendi, akıllı telefon pazarındaki doğal ürün döngüsünden kaynaklanıyor.

2026'DA REKOR KIRMIŞTI

iPhone 17 modelleri, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6'lık pazar payıyla dünya genelinde en çok satan akıllı telefon serisi olmayı başarmıştı.

Şirket, lansmandan itibaren geçen başarılı süreçte elde ettiği 85,2 milyar dolarlık rekor iPhone geliriyle kendi beklentilerini de büyük oranda aşmıştı.

YENİ NESİL MODELLER UFUKTA GÖRÜNDÜ

Lansmanından bu yana geçen dokuz aylık başarılı dönemin ardından yaşanan bu yavaşlama, kullanıcıların eylül ayında tanıtılacak yeni modellere odaklanmasından kaynaklanıyor.

Teknoloji meraklıları, sonbaharda çıkması beklenen iPhone 18 Pro serisi ve Apple'ın ilk katlanabilir telefonu için şimdiden bekleyişe geçti.