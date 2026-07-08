Belçika Başbakanı De Wever: NATO'nun 5. maddesi müttefikleri savunmayı öngörüyor

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Bart De Wever, zirve öncesinde yaptığı değerlendirmelerde ittifakın kolektif savunma anlayışına ilişkin önemli mesajlar verdi.

NATO Antlaşması'nın 5. maddesinin yalnızca saldırıya uğrayan müttefiklerin savunulmasını kapsadığını vurgulayan De Wever, herhangi bir ülkenin başka bir devlete yönelik askeri operasyonuna tüm NATO üyelerinin katılmasının zorunlu olmadığını söyledi.

"5. MADDE SAVUNMAYI ESAS ALIYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan De Wever, NATO'nun kolektif savunma ilkesinin temel çerçevesine dikkat çekti.

İttifakın 5. maddesinin yalnızca bir müttefikin saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin dayanışmasını öngördüğünü belirten De Wever, "Bir ülkenin başka bir ülkeye saldırması durumunda tüm ortakların buna katılması zorunlu değildir. Böyle bir yaklaşım NATO'nun kuruluş felsefesi ve ruhuyla da bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ SAVUNMA OLACAK

Belçika Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri görüşmede üç temel başlığın öne çıkacağını söyledi.

De Wever, savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesinin görüşmenin ana gündem maddelerini oluşturacağını belirtti.

BELÇİKA NATO'NUN YÜZDE 2 HEDEFİNE ULAŞTI

Ülkesinin uzun yıllar savunma harcamaları konusunda NATO hedeflerinin gerisinde kaldığını hatırlatan De Wever, Belçika'nın artık gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si düzeyindeki savunma harcaması hedefine ulaştığını açıkladı.

Savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden De Wever, sürecin arzu ettikleri hızda ilerlemese de kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Belçika'nın Ukrayna'ya askeri desteğini sürdüreceğini belirten De Wever, bunun yalnızca Kiev'e verilen bir destek değil, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik güçlü bir siyasi mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

İRAN KONUSUNDA ORTAK NATO TUTUMU YOK

Orta Doğu'daki gelişmelerin de zirvenin gündeminde yer alabileceğini belirten De Wever, İran'a yönelik saldırılar konusunda NATO ülkeleri arasında ortak bir yaklaşım bulunmadığını ifade etti.

Bu konunun NATO'nun kurumsal görev alanından farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Belçika Başbakanı, ittifakın temel görevinin kolektif savunma olduğunu yineledi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE DENİZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde doğrudan etkiler oluşturduğunu dile getiren De Wever, özellikle enerji arz güvenliğinin Avrupa açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Belçika'nın deniz güvenliği ve mayın karşı tedbirler konusunda önemli askeri kabiliyetlere sahip olduğunu belirten De Wever, uluslararası bir koalisyon kurulması ve hükümetin onay vermesi halinde bu kapasitenin kullanılabileceğini ifade etti.

BELÇİKA'NIN ZİRVEDEKİ ÖNCELİKLERİ

De Wever, NATO Zirvesi'nde Belçika'nın öncelikli gündeminin savunma harcamalarının artırılması, Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi olduğunu belirtti. Belçika'nın, ittifakın caydırıcılığını artıracak ortak adımlara katkı sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.