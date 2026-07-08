ABD Savunma Bakanı'nın İsrail ziyareti iptal edildi: Türkiye'ye F-35 meselesi konuşulacaktı
ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Ankara'da bulunan ABD Savunma Hegseth'in İsrail ziyareti iptal edildi. ABD medyasında, Hegseth'in İsraillilerle Türkiye'ye olası F-35 meselesini konuşacağı yazıldı.
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35'leri alacağını açıkladı.
Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklama sırasında, Türkiye için "En iyi ekipmanlarımıza sahipler, F-35'leri alacaklar" diye konuştu.
HEGSETH'İN İSRAİL ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ
İsrail medyası, NATO Zirvesi için Trump ile birlikte Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal ettiğini duyurdu.
Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.
TÜRKİYE'YE F-35 MESELESİNİ KONUŞACAKTI
ABD medyası, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)