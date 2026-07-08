ABD Savunma Bakanı'nın İsrail ziyareti iptal edildi: Türkiye'ye F-35 meselesi konuşulacaktı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35'leri alacağını açıkladı.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklama sırasında, Türkiye için "En iyi ekipmanlarımıza sahipler, F-35'leri alacaklar" diye konuştu.

HEGSETH'İN İSRAİL ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

İsrail medyası, NATO Zirvesi için Trump ile birlikte Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal ettiğini duyurdu.

Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.

TÜRKİYE'YE F-35 MESELESİNİ KONUŞACAKTI

ABD medyası, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.