Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan Karadeniz'de ortak güvenlik adımı

Karadeniz'de deniz güvenliğinin artırılmasına yönelik bölgesel iş birliği yeni bir aşamaya taşındı. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen üçlü temaslarda Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı ortak hareket edilmesini öngören önemli bir anlaşmayı imzaladı.

ÜÇLÜ GÜVENLİK ZİRVESİ ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ

Yaşar Güler, NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ile Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Zirve toplantısı başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump konuştu

KARADENİZ'DE MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Toplantının ardından üç ülkenin savunma bakanları, "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" kapsamında hazırlanan anlaşmayı imzaladı.

Anlaşmanın, Karadeniz'de deniz mayınlarına karşı yürütülecek ortak faaliyetlerin koordinasyonunu güçlendirmesi ve bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİNE YENİ KATKI

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın ortak girişimiyle yürütülen MCM Black Sea mekanizması, Karadeniz'de deniz ulaşımının güvenliğinin artırılması, mayın risklerinin azaltılması ve müttefik ülkeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesini amaçlıyor.

Üç ülke, Karadeniz'deki güvenlik ortamının güçlendirilmesine yönelik iş birliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını da bir kez daha ortaya koydu.