Belçika Kraliçesi, Türk savunma sanayiine hayran kaldı

Belçika’nın Türkiye’ye yönelik ekonomik temasları kapsamında İstanbul’a gelen Kraliçe Mathilde, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yükselen gücünü yakından görmek için Baykar’ı ziyaret etti.

Geniş katılımlı heyetle birlikte Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde bulunan Kraliçe Mathilde’ye, Türkiye’nin yerli ve milli savunma projeleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Ziyaret, Türkiye ile Avrupa arasındaki teknoloji ve savunma iş birliklerinin geleceği açısından dikkat çeken diplomatik temaslardan biri olarak değerlendirildi.

KRALİÇE MATHILDE BAŞKANLIĞINDA 450 KİŞİLİK GENİŞ HEYET

Belçika Kraliçesi Mathilde’ye ziyaret sırasında 450 kadar üst düzey siyasi ve diplomatik isimler eşlik etti. Heyette Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet’in yanı sıra çok sayıda diplomat, akademisyen ve iş insanı yer aldı.

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ile Belçika basınından gazeteciler de ziyarete katıldı.

MİLLİ SİHA’LAR YERİNDE İNCELENDİ

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti.

Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı.

Kraliçe Mathilde, Baykar’ın dünya çapında ilgi gören milli SİHA platformlarını inceleyerek yürütülen AR-GE çalışmaları, üretim süreçleri ve teknoloji geliştirme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

AKINCI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaretin sonunda Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyet, merkezde sergilenen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ziyaretin anısına Kraliçe Mathilde’ye Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının maketini hediye etti.

“BAYKAR DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, Türkiye ile Avrupa arasında teknoloji alanındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Bayraktar, Baykar’ın küresel İHA pazarındaki konumuna dikkat çekerek, “Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. İhracat pazarının yüzde 60’ına tek başına sahip durumda bulunuyor. Türkiye de yüzde 65’ine sahip. Geliştirdiğimiz teknoloji dünyaya damgasını vurmuş durumda.” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda düzenlenen SAHA 2026 Fuarı’nda güvenlik alanındaki küresel kaygıların daha net görüldüğünü belirten Bayraktar, ülkelerin kendi güvenlik stratejilerine yoğunlaştığını söyledi.

“REKABET DEĞİL İŞ BİRLİĞİ GEREKİYOR”

Küresel güvenlik krizlerinin derinleştiğine işaret eden Bayraktar, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Özellikle orta ölçekli ve küçük devletler için güçlü ortaklıkların hayati olduğunu ifade eden Bayraktar, “Eğer uluslar birbiriyle rekabet edecek olurlarsa bu mevcut güvenlik krizini daha da derinleştirecektir.” dedi.

Bayraktar, ayrıca ticaret savaşları ve tedarik zinciri sorunlarının aşılabilmesi için ülkeler arasında güçlü bağların kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin Avrupa ile ekonomik ilişkilerinin stratejik önem taşıdığını kaydetti.

KRALİÇE MATHILDE ORTAKÖY’Ü DE GEZDİ

İstanbul temasları kapsamında Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyet, Ortaköy Meydanı’nı da ziyaret etti. Tarihi ve turistik bölgede yürüyüş yapan Kraliçe’ye yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Heyet, Boğaz manzarası eşliğinde fotoğraf çektirirken vatandaşların ilgisi dikkat çekti.

EMİNE ERDOĞAN İLE DOLMABAHÇE’DE BULUŞTU

Belçika Kraliçesi Mathilde, İstanbul programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile de Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.

İki isim, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Asırlık Zarafet” sergisini birlikte gezdi. Türk kültürel mirasının modern yorumlarla buluşturulduğu sergide geleneksel dokuma ve el sanatları ürünleri tanıtıldı.

Emine Erdoğan, ziyaret sırasında Kraliçe Mathilde’ye el işçiliğiyle hazırlanan özel bir broş hediye etti.

“GÖNÜL BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRSİN”

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika Kraliçesi Mathilde’yi İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Paylaşımında iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine vurgu yapan Emine Erdoğan, bu buluşmanın Türkiye ile Belçika arasındaki gönül birliğini daha da kuvvetlendirmesini temenni etti.

AP ÖNÜNDE POZ VERİP "ERKEN SEÇİM" MESAJI İLE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİLER

Tüm bunlar yaşanırken CHP'nin gündemi ise başka..

Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Avrupa Parlamentosu önünde paylaştığı fotoğrafla birlikte Özgür Özel'in uluslararası alanda güçlü bir muhatap olduğunu söylemiş; "Bu dönüşüm durdurulamaz. Erken seçim artık zorunluluktur." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, CHP'li belediyelere yönelik birçok yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, birçok ahlaki çöküntü skandalı kamuoyunun önünde iken, bazı partililerin erken seçim ısrarı ise düşündürücü..