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Bence-Jones Proteini nedir

Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins proteine verilen isimdir.

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Bence-Jones Proteini nedir

Bence- jones proteini, bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan (immünglobulinlerin hafif zinciri) bir proteindir.

Bu proteinin normal şartlarda idrarda bulunması beklenmez.

Ancak multiple myelom başta olmak üzere diğer bazı hastalıklarda idrarda yükselir ve test sonucu pozitif çıkar.

Bu protein normalde idrarda bulunmaz. Eğer idrarda bulunursa (yükselirse) sonuç pozitif olarak değerlendirilir.

Sağlıklı kişilerin idrar testlerinde bu protein negatif olarak çıkar.

Bence-Jones Proteini nedir

BENCE-JONES PROTEİN POZİTİFLİĞİNE İŞARET EDEN ŞİKAYETLER

Kemik ağrıları, özellikle sırt ve kalça kemiği. Darbe olmaksızın gelişen kemik kırıkları (patolojik kırık).

Kanda kalsiyum yüksekliği.

Kandaki hemoglobin (hgb), lökosit ve trombosit sayılarının düşük olması.

Bacaklarda halsizlik ve şişlik.

Çok sık enfeksiyon geçirme.

Baş dönmesi, bilinç değişiklikleri gibi belirtilerdir.

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