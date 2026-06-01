Bolu'da kavgaya tutuşan baba ve oğlu yaralandı

Bolu merkez Köroğlu Mahallesi'nde baba ile 17 yaşındaki oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Evde başlayan kavga, sokağa da taşarken komşular araya girdi.

Kavgada baba ve oğlu aldıkları yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba, darp raporunun alınmasının ardından işlemleri yapılmak üzere Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.