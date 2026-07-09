Bergama'nın 220 yıllık tarihi şapeli satışta

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama'nın tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılardan biri daha yeni bir döneme hazırlanıyor. Yaklaşık iki asırlık geçmişi bulunan tarihi Fransız Katolik Şapeli'nin satışa çıkarılması, hem yatırımcıların hem de kültürel miras çevrelerinin ilgisini çekti. Uzun yıllardır konut olarak kullanılan yapının, gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kentin kültürel ve turistik yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

220 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

1800 yılında Fransız Katolik Şapeli olarak inşa edilen tarihi yapı, aradan geçen yaklaşık 220 yıllık süreçte farklı amaçlarla kullanıldı. İlk dönemlerinde ibadet mekanı olarak hizmet veren bina, daha sonraki yıllarda konuta dönüştürüldü.

Tarihi yapının, özgün mimari karakterini büyük ölçüde koruyarak günümüze ulaşması ise en dikkat çekici özellikleri arasında gösteriliyor.

CARL HUMANN'IN DA BİR DÖNEM YAŞADIĞI BELİRTİLİYOR

Şapelin tarihindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Alman mühendis ve arkeolog Carl Humann ile olan bağı.

Yapının, Bergama'daki kazılarla tanınan ve antik kentte bulunan Zeus Sunağı'nın Almanya'ya götürülmesi sürecinde adı geçen Humann'ın yaklaşık 20 yıl boyunca yaşadığı konut olduğu ifade ediliyor.

Bu yönüyle bina, yalnızca mimari değeriyle değil, Bergama'nın tarihine tanıklık eden önemli yapılardan biri olarak da öne çıkıyor.

TURİZM VE KÜLTÜR PROJELERİ İÇİN POTANSİYEL TAŞIYOR

Tarihi yapı, Bergama'da hayata geçirilen Selinos Deresi Projesi'nin hemen yanında yer alıyor.

770 metrekarelik arsa üzerine kurulu olan mülkün, opsiyonlu kullanım alanlarıyla birlikte yaklaşık 1.050 metrekareye kadar değerlendirilebildiği belirtiliyor.

Konumu ve mimari yapısı sayesinde binanın butik otel, kültür evi, sanat merkezi, restoran veya farklı konseptlerde turizm yatırımları için uygun bir potansiyel sunduğu ifade ediliyor.

"KENT TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYABİLİR"

Mülkün sahibi İlhan Can, tarihi yapının uzun yıllardır aileleri tarafından titizlikle korunduğunu belirterek, restorasyon sonrasında Bergama'nın turizm ve kültür yaşamına önemli katkılar sunabileceğini söyledi:

"Yaklaşık 220 yıllık geçmişe sahip bu tarihi şapel, ilk inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini günümüze kadar büyük ölçüde muhafaza etmiş durumda. Ailemiz tarafından yıllardır konut olarak kullanılan bu özel eserin, restorasyonu tamamlandığında Bergama turizmine ve kültür hayatına çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz."

GÖZLER YENİ SAHİBİNİN HAYATA GEÇİRECEĞİ PROJEDE

Satışa çıkarılan tarihi yapının nasıl değerlendirileceği, Bergama'da merak konusu oldu.

Kentin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olarak görülen şapelin, yeni sahibi tarafından özgün dokusu korunarak restore edilmesi ve yeniden işlevlendirilmesi halinde hem tarihi mirasın korunmasına hem de bölge turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.