Türkiye'ye de gelecekler: Redmi Note 17 modellerinin teknik özellikleri belli oldu

Xiaomi'nin bu ay tanıtması beklenen Redmi Note 17 serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Lansmanına kısa süre kalan yeni seride Redmi Note 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve 17R olmak üzere dört farklı modelin yer alacağı iddia ediliyor.

Sızdırılan görsellerle desteklenen telefonlar, kullanıcıların karşısına stereo hoparlörler ve Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 arayüzü ile çıkacak.

BATARYA REKORU KIRILABİLİR

Standart ve Pro modellerinde 67W hızlı şarj destekli 9.000 mAh kapasiteli pillere yer veren şirket, Note 15 serisindeki batarya değerlerini neredeyse ikiye katlıyor.

Serinin en tepe modeli olan Redmi Note 17 Pro Max ise tam 10.100 mAh bataryası ile akıllı telefon pazarında yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Standart modelde 6.83 inçlik düz 1.5K ekran ve Snapdragon 6 Gen 5 işlemci yer alırken, Pro Max modeli düz 1.5K OLED panel ve Dimensity 7500 yonga setiyle desteklenecek.

Kameralarda ise standart ve Pro modelleri 50 MP çözünürlük sunarken, Pro Max versiyonu 200 MP ana kamerasıyla fark yaratacak.