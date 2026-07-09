Sinead Jack-Kısal'ın ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
Türkiye Voleybol Federasyonu, Sinead Jack-Kısal’ın, ayak bileğinin dış yan bağlarında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal'ın ayak bileğinden sakatlandığı duyuruldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki Polonya maçının 3. setinde sakatlık yaşayan Sinead Jack-Kısal’ın, ayak bileğinin dış yan bağlarında zorlanma tespit edildi.
DEĞERLENDİRME YAPILACAK
32 yaşındaki sporcunun tedavisine başlandığı ve VNL’in üçüncü haftasında kalan karşılaşmalarda forma giyip giyemeyeceğine ise sağlık ekibinin maç öncesinde yapacağı değerlendirmenin ardından karar verileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)