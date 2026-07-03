Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona yaklaştı!

Yeni sezon öncesi birçok bölgeye transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, ilk takviyesini Kassoum Ouattara ile gerçekleştirmişti.

Siyah-beyazlılar, Fransız sol bekin ardından bir transferi daha noktalamaya hazırlanıyor.

OUATTARA'DAN SONRA BİR TRANSFER DAHA

Beşiktaş'ın Ouattara sonrası 2. transferi Alexander Nübel oluyor. Kara Kartal, deneyimli file bekçisi için Bayern Münih'i ikna etti.

Siyah-beyazlılar, Nübel için Alman devine 7 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede bazı bonus maddeleri de yer alıyor.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş, Alexander Nübel ile yapacağı son görüşmelerin ardından transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

İstanbul devinin hedefi, 29 yaşındaki kaleciyi birkaç gün içinde İstanbul'a getirmek.

14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Öte yandan geride bıraktığımız sezonda Stuttgart'ta kiralık forma giyen Nübel, toplam 49 maça çıktı ve kalesinde 70 gol gördü.

Deneyimli eldiven 14 maçta ise kalesini gole kapadı.