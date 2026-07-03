Murat Kurum: 2 yılda 11 ilde 455 bin konutumuzu tamamladık

Adıyaman'a çeşitli programları için gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ile Kent Meydanı açılışına katıldı.

TPAO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Bakan Kurum'un yanı sıra Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile milletvekilleri, STK başkanları ve bölge halkı katıldı.

Murat Kurum, burada yürütülen projeler ve yapılan konutlara ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

"RABBİM BİZİ ADIYAMANLI VATANDAŞLARIMIZA VE 11 İLİMİZE MAHCUP ETMEDİ"

Adıyaman'ın yıkıldığı yerden doğrulduğunu dile getiren Bakan Kurum, "Hamdolsun Rabbim bizi Adıyamanlı vatandaşlarımıza ve 11 ilimize mahcup etmedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda 11 ilde 455 bin konutumuzu tamamladık. Vatandaşımız evlerine girdi. Esnafımız dükkanlarını açtı. Çocuklarımız 6 Şubat öncesinde olduğu gibi parkları doldurdu. 6 Şubat’ta burada bulunan, o kara günleri yaşayan biri olarak bugünleri gördüğümüz için Rabbime binlerce kez şükrediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadığınız için enkazda, enkazın kaldırılmasında, köylerimizin, beldelerimizin, ilçelerimizin ihyasında bize hep inandığınız için tüm Adıyaman'da yaşayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

500 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ

Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 500 bin sosyal konut inşa ettiklerini belirterek, bu projede 11 ilin ayrıcalıklı olacağını, gelen talepler doğrultusunda kontenjanları fazla tuttuklarını ifade etti.

Adıyaman'ın sağlam konutlarıyla, güvenli konutlarıyla şehre ve vatandaşa hizmet verecek bir modern şehir haline geldiğini aktaran Murat Kurum, İndere'de 5 bin 41 sosyal konutun sahiplerini bulacağını ifade etti.

43 BİN AFET KONUTU KAZANDIRILDI

Daha önce 43 bin afet konutu kazandırdıkları şehirde şimdi yaklaşık 20 bin Adıyamanlı vatandaşı sosyal konutlarla birlikte sağlam güvenli yuvalara kavuşturacaklarını ifade eden Bakan Kurum, toplam 11 ilde istisnasız şehrin kimliğini kültürünü, değerlerini koruyacak bir tasarımla bu inşaat faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini anlattı.

"ŞEHRİMİZ ESKİ GÜNLERİNE O CANLILIĞINA KAVUŞTU"

Adıyaman merkezde yürüttükleri meydan projesinin bunun en önemli örneği olduğunu anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında 554 ofis, 167 ticari alan kazandırdık. Bu ofisler mesleğine yeniden tutunacak insanlar demek. Buradaki ticari alanlar sabah kepengini kaldıracak esnaf demek. Altına yaptığımız 580 araçlık otopark var ve bu otoparklar şehir merkezinde daha düzenli bir hayat demek. Devasa yeşil alan, çocukların koşacağı, yaşlıların soluklanacağı, ailelerin gölge bulacağı ortak bir nefes demek. Bizim bildiğimiz Adıyaman'da zaten hep bu canlılıktır. Hep bu güzelliktir. Deprem bunu kırmıştı. Hamdolsun şimdi şehrimiz eski günlerindeki o canlılığa kavuştu. Bu nedenle Adıyaman'ın yeniden kuruluşunu konutla, ticaretle, altyapısıyla, çevresiyle en önemlisi de insanımızla birlikte ele alındı. Adıyamanlı kardeşlerimin günlük hayatını, güvenini, hatırasını ve en önemlisi yine yarınını birlikte düşündük."

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kuveyt hükümeti iş birliğinde kente yaklaşık 4 milyon dolarlık hibe projesiyle geri atık kazanım tesisi kuracaklarını ifade eden Bakan Kurum, 11 ili ayağa kaldırırken diğer çalışmaları da hiç ihmal etmediklerini vurguladı.

"BİR DESTANI BİRLİKTE YAZAN GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR MİLLETİZ"

Bakan Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Depremler oldu, yangınlar oldu, seller oldu. Hemen oraya koştuk. İzmir Ödemiş'te yangın oldu. Karabük'te, Eskişehir'de yangınlar oldu. Yine depremler yaşadık. Balıkesir'de depremler oldu. Oradaki kardeşlerimizi de nasıl Adıyaman'da 11 ilde yaptıysak asla yalnız bırakmadık. Ödemiş'teki yangınlarda kül olan evlerimizi, Sındırgı depreminde yıkılan yuvalarımızı bir yılda yeniden yaptık. Bu yaz inşallah orada o konutlarımızı teslim edeceğiz. Yani bu devlet o kadar büyük bir devlet ki bu millet o kadar güçlü bir millet ki zor zamanlarda bir olmayı bilen birbirine destek olan ve 11 ilde dünyada belki eşini, benzerini göremeyeceğimiz bir başarı hikayesini, bir destanı birlikte yazan gerçekten çok büyük bir milletiz.

Zor zamanlarda bir olduk. Geldik, buraya sözler verdik ve o sözleri de hamdolsun bugün gerçekleştirmiş olarak karşınızdayız. Allah'a şükürler olsun ki Adıyaman'a, 11 ilimize bu hizmetleri yaptık. Bizlere nasip oldu. Ülkemizi geliştirmek için vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek için bir an bile durmadık, duramayız. Bu bakışla, bu anlayışta çalışacağız, çabalayacağız."

DOA SİSTEMİ

Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarla ilgili de konuşan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Depozito Yönetim Sistemi ile Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) ile atıkları makinelerde geri toplayacaklarını ve dönüşüme tabi tutacaklarını söyledi.

"VATANDAŞIMIZA 4,5 MİLYON TL PARA KAZANDIRDIK"

Artık evde kullanılan şişelerin çöpe değil makinelere atılacağını ve her şişeden 1 lira kazanılacağını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Sonra biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüşüme gönderiyoruz ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda da 81 ilimizde de başladı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece iki günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek; Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabi sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile inşallah ülkemiz kazanacak. Ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BİZ DUR DURAK BİLMEYİZ"

Yeter ki sizlere hizmet olsun. Sizlerin yüzü gülsün. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz dur durak bilmeyiz. Bizim yolumuz dilleri dualı annelerin yoludur. Bizim yolumuz işte bu güzel milletin yoludur. Milletin gündeminden kopuk, Türkiye'nin yarınlarından umutsuz, kalbi insanımızla atmayanlar devletimizle milletimiz arasındaki bu bağı asla anlayamazlar. Devlet olarak durmadan dinlenmeden yanınızda olacağız. Biz Anadolu'da güçlü şehirlerinin inşası için güvenilir bir huzur ortamı oluşturmak için buradayız. Buradaki son bir kardeşimin de eksiği giderilene kadar da burada olmaya devam edeceğiz. 'Enkaz altından kalkamaz' diyenlere, ellerini oluşturarak bekleyenlere bu eserlerimizle, bu hizmetlerimizle yanıt verdik, vermeye de devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Adıyaman İl Genel Meclisi tarafından Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verildi.

KONUT BELİRLEME KURASI

Murat Kurum ve protokol üyeleri, dualar eşliğinde Kent Meydanı açılışını yaparak sosyal konut belirleme kurasını çekti.

Programa; Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, TOKİ Başkanı Levent Sungur, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.