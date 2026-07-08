Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na veda etti

Beşiktaş'ta bir dönem resmen sona erdi.

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, resmen takımdan ayrıldı.

Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, sözleşmesi 1 Temmuz tarihi itibarıyla sona eren 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş JK Futbol Akademisi’nde tamamlayan, 2019-20 sezonundan bu yana A takım kadromuzda yer alan, bu süre zarfında kazandığımız bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası, iki Süper Kupa ve bir U-21 Ligi şampiyonluklarımızda katkısı bulunan Ersin Destanoğlu ile vedalaşıyoruz. Özverili performansı ve beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın sevgisini kazanan Ersin Destanoğlu’na kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TA 151 MAÇA ÇIKTI

Ersin, 2019-2020 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda toplam 151 kez sırtına geçirdi.

Bu süreçte filelerinde 182 gol gören Ersin Destanoğlu, 47 maçta ise rakiplere gol izni vermedi.

Ersin, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.