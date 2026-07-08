Anadolu Efes, Santi Yusta'yı transfer etti
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Casademont Zaragoza takımında forma giyen Santi Yusta'yı renklerine bağladığını duyurdu.
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Santi Yusta'yı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak ülkesinin Casademont Zaragoza takımında forma giyen 29 yaşındaki kısa forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
REAK MADRID ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Santi Yusta, altyapısından yetiştiği Real Madrid ile Basketbol Avrupa Ligi ve İspanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)