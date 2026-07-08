Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledik

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta 4. yıl geride kaldı.

Savaş sürecinde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yeni saldırılar düzenlendiğine dair açıklama yaptı.

ASKERİ SAVUNMA TESİSLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik ‘terör eylemlerinde’ bulunduğu kaydedilerek, buna karşılık Rus ordusunun gece Kiev'deki askeri savunma tesislerine saldırı düzenlediği belirtildi.

YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLAR KULLANILDI

Saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahla gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, “Saldırı sonucunda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung-Ukrayna' sanayi işletmesi ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi vuruldu” ifadeleri kullanıldı.