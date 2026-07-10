Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi amacıyla yeni adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

LİBERYA BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE GEÇİCİ ÜYELİĞE SEÇİLDİ

Erdoğan ayrıca, savunma sanayii, güvenlik, eğitim ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli alanlarda Liberya ile iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'ı tebrik etti.