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Beşiktaş, Uros Pavlovic'i transfer etti

Beşiktaş, 27 yaşındaki hentbolcu Uros Pavlovic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Ensonhaber / AA
Beşiktaş, Uros Pavlovic'i transfer etti
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Sırp pivot Uros Pavlovic'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Pavlovic, kariyerinde Smederevo, Partizan, Obilic, Dinamo Pancevo, Metaloplastika Sabac ve US Creteil takımlarında forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)