Beşiktaş, Uros Pavlovic'i transfer etti
Beşiktaş, 27 yaşındaki hentbolcu Uros Pavlovic'i renklerine bağladığını duyurdu.
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Sırp pivot Uros Pavlovic'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı kaydedildi.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Pavlovic, kariyerinde Smederevo, Partizan, Obilic, Dinamo Pancevo, Metaloplastika Sabac ve US Creteil takımlarında forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)