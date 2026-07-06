Alpine A390 Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Markanın "takım elbiseli yarış otomobili" olarak tanımladığı Alpine A390, GT versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Serinin daha yüksek performans sunan GTS versiyonunun ise yıl sonunda Türkiye yollarına çıkması planlanıyor.

ALPİNE A390 ÖZELLİKLERİ

Alpine A390, biri önde ikisi arkada olmak üzere toplam üç adet senkron elektrik motorundan oluşan özel bir dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

Gelişmiş aktif tork vektörleme sistemiyle desteklenen araç, 824 Nm'ye varan yüksek tork gücünü milisaniyeler içinde tekerleklere dağıtarak üstün bir yol tutuş sağlıyor.

Modelin giriş seviyesini oluşturan GT versiyonu 400 beygir güçle sıfırdan yüz kilometre hıza 4,8 saniyede ulaşırken, 470 beygirlik GTS versiyonu bu süreyi 3,9 saniyeye indiriyor.

Araç, bünyesindeki 89 kWsa kapasiteli bataryasıyla tercih edilen jant ve lastik kombinasyonuna göre 503 ile 555 kilometre arasında menzil vadediyor.

Beş yolcu kapasiteli geniş ve davetkar bir iç mekan sunan yeni model, sportif hatları konforlu bir sürüş deneyimiyle harmanlıyor.

Sürüş keyfini artırmak adına iki farklı yapay motor sesi teknolojisi barındıran araçta, menzili koruyan ısı pompası tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor.

ALPİNE A390 FİYATI

Bu lüks model, GT versiyonuyla 6 milyon 300 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor