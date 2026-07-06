Mason Greenwood, Marsilya'nın kampına katıldı

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Roma ile anılan yıldız futbolcu Mason Greenwood, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir adım attı.

İngiliz hücum oyuncusu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Marsilya'nın kampına katıldı.

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SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.