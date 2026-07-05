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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor.

Ensonhaber / AA
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından taktik ve duran top çalışması gerçekleştirdi.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'de Macaristan takımı MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)