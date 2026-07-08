Beşiktaş'ın gündeminde! Juventus'tan Dusan Vlahovic'le ilgili yeni açıklama

Yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı isimlerle ilgili çalışmalarına hız veren ve Kassoum Ouattara'nın ile İlhan Fakılı'nın ardından Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı da İstanbul'a getiren Beşiktaş listesindeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

İtalya Serie A ekibi Juventus'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dusan Vlahovic'le ilgilenen Beşiktaş, Sırp golcüye teklifini sunmuştu.

JUVENTUS'TAN YENİ AÇIKLAMA

Vlahovic, henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken transferde Juventus yeniden devreye girdi.

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Sky Sports'un İtalya'daki bir etkinliğinde transfere yönelik konuşurken Vlahovic ve forvete yapacakları hamle için, "Onunla görüşmedik ama kapılar açık. Sadece onun ve Sörloth için değil, diğer oyuncular için de." dedi.

NELER OLMUŞTU?

Giovanni Carnevali haziran ayının sonlarında Vlahovic'le ilgili yaptığı açıklamada deneyimli golcüyü kadroda düşünmediklerini belirtip, "Dusan Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor." ifadelerini kullanmıştı.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

35 milyon euro piyasa değeri bulunan Vlahovic, 2022'de transfer olduğu Juventus'tan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 1 Temmuz tarihinde ayrıldı.

26 yaşındaki Sırp futbolcu, Juventus formasını 168 kez giydi. Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 68 gol ve 16 asistle mücadele etti.