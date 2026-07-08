Kanal yönetimi harekete geçti: Arka Sokaklar dizisi için yeni karar

Türker İnanoğlu’nun vefatının ardından yapımcılığını Kanal D’nin iç yapımlar şirketi D Media’nın üstlendiği “Arka Sokaklar” dizisinde işler karıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ekibe, projenin yeni sezonda devam edip etmeyeceğinin kesin olmadığı bildirilmiş, bu belirsizlik üzerine bazı oyuncular şimdiden başka projelerle el sıkışmıştı.

Yeni bir yapımcı mı aranıyor?

D Media’nın kapanma süreci dizinin geleceğini doğrudan etkiledi. Ancak seyircilerin “Arka Sokaklar”ın bitmemesi yönündeki yoğun talebi, kanal yönetimini harekete geçirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziyi kurtarmak ve 21. sezonuyla izleyiciyle buluşturmak için şu sıralar farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yapıldığı konuşuluyor.

Yaşanan bu süreçte henüz yeni bir projeye imza atmamış olan oyuncu kadrosundan ise birkaç hafta daha beklemeleri rica edildi.