Çin, en gelişmiş yapay zeka modellerini yurt dışı erişime kapatabilir

Yapay zeka hayatımıza entegre olmaya ve gelişmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin ünlü yapay zeka firması Anthropic'in duyurduğu Mythos modeli, Çin için büyük bir gerilim oluşturdu.

Reuters, Çin'in veri güvenliği ve yapay zeka konusunda bilgilerin saklanmasına yönelik yeni önlemler aldığına dair bir haber yayımladı.

ERİŞİM KISITLAMASI

Habere göre Çinli yetkililer ülkenin önde gelen teknoloji şirketleriyle iletişime geçerek en gelişmiş yapay zeka yurt dışına erişiminin kısıtlamasını istedi.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVLERİ KATILDI

Görüşmelerin en büyük amacı, Çin içinde üretilmiş yapay zeka modellerine ait özelliklerin yurt dışına aktarılmasını önlemek olduğu aktarıldı.

Toplantılara Çinli teknoloji devleri Alibaba, ByteDance ve Z.ai gibi Çin'in en üst düzey şirketleri katıldı.

MYTHOS MODELİ

Habere göre Çinli yetkililer, ABD'nin en büyük yapay zeka firmalarından Anthropic'in Mythos modelinin yazılım güvenlik açıklarından yararlanabilecek kapasiteye sahip olmasından ve ABD'nin bu teknolojiyi Çin'e karşı kullanabileceğinden şüphe duyuyor.

TARİH VERİLMEDİ

Çin bir yandan kısıtlamalara yönelik çalışmalarına devam ederken, kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceği ya da hayata geçirilip geçirilmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.