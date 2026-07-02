Bilecik'te bastonuyla refüje tırmandı, trafiğin ortasında mahsur kaldı

Bilecik merkez Tepebaşı mevkisinde Hamsu Köprüsü girişinde, güvenlik gerekçesiyle kapatılan yaya geçidinin demir bariyerlerle kullanıma kapatılmasının ardından, karşıya geçmek isteyen bazı yayaların trafik ışıklarını kullanmak yerine refüj üzerinden geçmeyi tercih ettiği görüldü.

Bölgede 7'den 70'e birçok kişinin aynı yöntemi kullandığı belirtilirken, yoğun araç trafiği nedeniyle her geçiş ciddi risk oluşturuyor.

BASTONUYLA REFÜJE TIRMANDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadının elindeki bastonun desteğiyle refüje çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı. Büyük güçlükle refüje ulaşan kadın, karşı şeritte hızla ilerleyen araçlar nedeniyle uzun süre yolun karşısına geçemedi.

Yaşlı kadının dengesini koruyabilmek için büyük çaba harcadığı anlar, çevrede bulunan vatandaşların da endişeyle izlediği görüntüler arasında yer aldı.

TRAFİĞİN ORTASINDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Karşıya geçmek için uygun anı bekleyen yaşlı kadın, yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyince refüjde bulunan taşa oturarak bir süre dinlenmek zorunda kaldı.

Araçların yüksek hızla geçtiği noktada uzun süre bekleyen kadının yaşadığı güçlük, bölgedeki yaya güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

VATANDAŞLAR DAHA GÜVENLİ ÇÖZÜM İSTİYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kapatılan yaya geçidinin ardından özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerin karşıdan karşıya geçerken büyük zorluk yaşadığını ifade ediyor.

Yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergahta benzer görüntülerin sık sık yaşandığını belirten vatandaşlar, yaya güvenliğini artıracak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor. Olay anına ait görüntüler ise bölgede yaşanan riskin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.