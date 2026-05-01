Bilgi yarışmasında beklenmedik yöntem: 50 bin lirayı "o piti piti" yaparak kazandı

Bilgi yarışmaları zaman zaman güldüren anlara sahne oluyor.

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da ilginç dakikalar yaşandı.

"HİÇ KİTAP OKUMADIM"

Programa katılan bir yarışmacı 50 bin lira değerindeki "Gabriel Garcia Marquez’in ezberden okuyabildiğini belirttiği, “Pedro Paramo” adlı romanın yazarı kimdir?" sorusu yöneltildi.

Yarışmacı dakikalarca vereceği yanıtı düşündü, bilmediğini "Hiç kitap okumadım." sözleriyle açıkladı.

"O PİTİ PİTİ" YAPARAK CEVAP VERDİ

Ardından bir joker hakkı kullanan yarışmacıya, yanıt vermesi için 2 seçenek kaldı.

Seçenekleri de değerlendiren yarışmacı son çareyi "o piti piti" yapmakta buldu.

50 BİN LİRALIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Bu yöntem stüdyoda kahkahalara sebep olurken, dakikalar sonra sonuç açıklandı.

Yarışmacının "o piti piti" yöntemi işe yarayarak, doğru cevaba ulaşmasını sağladı.

SEYİRCİLER SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

50 bin liralık ödülün sahibi olan yarışmacı sevincini gizleyemezken, stüdyodaki seyirciler de yarışmacının heyecanını alkışlarla paylaştı.

Sosyal medyada da paylaşılan o görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.