Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, yok mu? 1 Mayıs 2026 yayın kararı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olmasıyla birlikte televizyon yayın akışlarında yaşanabilecek değişiklikler izleyicilerin gündeminde.

Özellikle sevilen yapımların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, “Taşacak Bu Deniz” dizisinin akıbeti de araştırılıyor.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin 1 Mayıs 2026 Cuma günü yeni bölümüyle yayında olup olmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Gözler şimdi TRT 1'in güncel yayın akışına çevrilmiş durumda.

Peki, bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte yanıtı...

1 MAYIS 2026 TAŞACAK BU DENİZ VAR MI

TRT1 yönetimi, 1 Mayıs Cuma gününe denk gelen resmi tatilde dizinin yayınlanmasına karar verdi.

Taşacak Bu Deniz, saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranda olacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı

05.40 TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.35 TEKRAR Beni Böyle Sev

09.20 TEKRAR Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 TEKRAR Seksenler

13.50 TEKRAR Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 TEKRAR Gönül Dağı

03.00 TEKRAR Benim Adım Melek