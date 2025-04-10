1 Bitcoin kaç dolar? 10 Nisan 2025 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Son günlerde düşüş trendine giren Bitcoin'in fiyatı yatırımcılarının gündeminde yer alıyor.

ABD ile Çin arasında yaşanan gümrük vergisi gelişmesinin ardından Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü.

Bitcoin'in bu yükselişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu açıklamasının ardından gerçekleşti.

Bu gelişme, yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisini yeniden artırdı.

Peki, 10 Nisan 2025 Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

10 Nisan 2025 itibariyle 1 Bitcoin 82.286 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3.109,000 TL ediyor.