Berat Kandili ne zaman? 2026 Berat Kandili tarihi...

Üç Aylar'ın ilk ayı Recep'i tamamlamak üzere olan İslam alemi, dini günleri değerlendiriyor.

İlk olarak Miraç Kandili eda edildi ve sırada Berat Kandili var.

Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili'nin bu sene hangi güne denk geleceği merak edildi.

Peki; Berat Gecesi ne zaman? 2026 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? İşte tarihi...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2026

Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

Müslümanlar, bu geceyi dua, ibadet ve tövbelerle geçirecek.