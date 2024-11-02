1 Kasım reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti reytinglere damga vurdu

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 KASIM CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar”, 3.sırada Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını” yer aldı.

AB ve ABC'de 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.