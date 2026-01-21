Yapay Zeka Galatasaray'ın play-off rotasını çizdi: İşte ilk 24 ihtimalleri…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 7. haftasında İspanyol devi Atletico Madrid’i konuk ediyor.

RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak mücadele öncesi taraftarlar hesap makinesini eline aldı.

Dün akşam oynanan maçlarda Monaco ve Leverkusen’in puan kaybetmesi, Kopenhag’ın ise berabere kalmasıyla birlikte Galatasaray, maçını oynamadan büyük bir avantaj yakaladı.

Şu an 18. sırada bulunan Aslan, 9 puan ve 0 averajla rakiplerinin önünde yer alıyor.

İLK 24 İÇİN "TEK PUAN" YETECEK Mİ?

Yapay zeka Gemini’ye göre, Galatasaray'ın ilk 24 takım arasına girerek Play-off turuna kalma ihtimali %93’e fırladı. İşte tur kapısını açan o formüller:

1 Puan Alırsa: Galatasaray bu akşam beraberlik alırsa 10 puana ulaşacak. Bu puan, mevcut averaj tablosuna göre turu matematiksel olarak %99 oranında garantilemek anlamına geliyor.

Galibiyet Halinde: 12 puana yükselecek olan temsilcimiz, son hafta Manchester City deplasmanına "formalite" tadında gidebilir ve ilk 16 için seri başı olma şansını artırır.

Mağlubiyet Senaryosu: Eğer Galatasaray bu akşam ve son maçta City'ye yenilirse 9 puanda kalacak. Ancak dünkü sonuçlar sayesinde, ağır bir averaj kaybı yaşanmadığı sürece 9 puanın bile ilk 24 için yeterli olma ihtimali %85'in üzerinde.