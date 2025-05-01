1 Mayıs 2025 kapatılan yollar: İstanbul'da trafik değişti! İşte alternatif güzergahlar...

AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul başta olmak üzerinde ülke genelinde güvenlik önlemleri alıyor.

İşçi Bayramı dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyenler "Taksim kapalı mı" sorusuna yanıt ararken, trafiğe çıkacak olanlar ise "hangi yollar kapalı" merak ediyor.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da kapatılan duraklar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Peki; bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte bilgiler..

1 MAYIS KAPATILAN YOLLAR 2025

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalarla yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacak.

Metro AŞ-İETT Genel Müdürlüğüne bağlı ulaşım ağlarındaki tedbirler kapsamında, yarın saat 05.30'dan itibaren M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakları sefere kapatılacak.

Kabataş-Taksim Meydan ile Tünel Meydan-Karaköy arasındaki füniküler hatlarının seferleri ile İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay seferleri durdurulacak.

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT otobüs durakları (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılırken, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında sefer yapılmayacak.

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilirken, Topkapı ile Kabataş arasında yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak belirlenirken, Cibali ile Eminönü arasında yolcu taşınmayacak.

T6 tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olurken, Yenikapı ile Kazlıçeşme arasında yolcu taşımacılığı yapılmayacak.

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları da çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy ilçesi son durakta bulunan 4 No'lu çıkışı kapatılacak, diğer çıkışlar kullanılacak.

Marmaray Sirkeci İstasyonu, yarın saat 05.30'dan itibaren çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

İDO VE ŞEHİR HATLARI

İDO AŞ ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce yarın saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu ve araç taşınmayacak.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na sadece Üsküdar'a yolcu ve araç taşınacak. Adalara yapılan karşılıklı seferler devam edecek, ancak Kadıköy İskelesi'ne yapılan seferler iptal edilecek.

Eyüpsultan tarafına yapılan seferler devam ederken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına sefer yapılmayacak.

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketine bağlı ulaşım araçları, yarın saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na sadece Üsküdar'a yolcu taşıyacak, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu taşımayacak.

Adalara yapılan karşılıklı seferler devam ederken, Kadıköy İskelesi'ne yapılan seferler iptal edilecek.

Eyüpsultan tarafına yapılan seferler sürdürülecek, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına ise sefer yapılmayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valiliğin açıklamasında, yarın saat 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara da yer verildi.

Buna göre Fatih'te; Ragıp Gümüşpala, Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Reşadiye caddeleri, Atatürk Bulvarı, Unkapanı ve Galata köprüleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Ankara, Vezneciler, Fuat Paşa, 15 Temmuz Şehitleri, Dede Efendi ve Macar Kardeşler caddeleri, Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar-Akdeniz Caddesi kesişimi), 16 Mart Şehitleri ve Şehzadebaşı caddeleri trafiğe kapatılacak.

Sahil Kennedy Caddesi, Haliç Köprüsü, D-100 kara yolu, Avrasya Tüneli, Namık Kemal, 10. Yıl ve Vatan caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda; Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti, Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti ve Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacak. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak kavşağından trafiğe kapatılarak, Darülaceze Caddesi istikametine akış verilmeyecek.

Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi Darülaceze Caddesi istikameti, Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti, Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti, Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti, Sazlı Dere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti, Mete Caddesi Taksim AKM istikameti, Bedri Karafakihoğlu Sokak Şehitler Tepesi istikameti, İnönü Caddesi Taksim AKM ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti, İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollar, Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti, İlk Belediye Caddesi Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti, Karaköy Kemeraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti, Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti, Necati Bey Caddesi Dolmabahçe istikameti, Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti, Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti, Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti, Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Piyalepaşa Bulvarı ile Donanma, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Bülent Demir, Irmak, Kurtuluş Deresi, Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan, Fatih Sultan Mimberi, Alt Baruthane, Üst Baruthane, Kulaksız, Okmeydanı, Hasköy, Kumbarhane, İmrahor ve Asker Ocağı caddelerini kullanabilecek.

Şişli'de; Cumhuriyet Caddesi Şişli ve Taksim yönü, Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan yönü, Rumeli Caddesi Halaskargazi yönü, Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan yönü, Büyükdere Caddesi Taksim ve Şişli yönü ile Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı ve Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacak.

Merkez Cadde Geçit Sokak Abide-i Hürriyet Caddesi yönü, 8. Darülaceze Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy yönü, İzzetpaşa Caddesi Halaskargazi yönü, Ergenekon Caddesi Pangaltı yönü, Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı yönü, Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş yönü trafiğe kapalı olacak.

Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel yönü, Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel yönü, Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy yönü, İncirli Dede Caddesi Feriköy yönü, Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan yönü trafiğe kapatılacak.

Duçi Sokak ve Huzur Sokak Sıracevizler yönü, Esen Sokak ve Hasat Sokak Şişli Camii yönü, Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet yönü, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv yönü, Odese Bulvarı Piyalepaşa Uzay Otomotiv yönü, İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti yönü araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücüler alternatif olarak Büyükdere ve Mecidiyeköy Yolu caddeleri, Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak, Bülent Tarcan, Hakkı Yeten, Vali Konağı, Aytekin Kotil, 19 Mayıs, Kadırgalar, Maçka, Teşvikiye, Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Taşkışla, Kurtuluş, Bozkurt, Silahşör, Avukat, Çiftecevizler ve Darülaceze caddelerini kullanabilecek​​​​​​​.

Beşiktaş'ta; Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti, Balmumcu Kavşak ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası ve Merkez Komutanlığı ışıkları ile Beşiktaş Meydan arası araç trafiğine kapatılacak.

Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı katılımı, Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü, Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy dönüşü trafik ışıklardan itibaren trafiğe kapalı olacak.

Çiğdem ve Barbaros Hayrettin İskelesi sokaklar trafiğe kapatılacak. Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe yönü, Dolmabahçe Caddesi Karaköy yönü, Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe yönü ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi Karaköy yönü trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak, Barbaros Bulvarı çıkış yönü, Çırağan, Ortabahçe, Süleyman Seba, Kadırgalar, Bayıldım, Şair Nedim, Nüshetiye, Ihlamur Yıldız, Emirhan, Ayazma Dere, Yıldız ve Palangalar caddeleri ile Balmumcu Şakir Kesebir Sokak ve Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünü kullanabilecek.

D-100 KARAYOLU

D-100 kara yolunun Kuzey Mecidiyeköy ayrımı, Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımı, Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımı ile D-100 Kuzey Beşiktaş ayrımları, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı, D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrımı, D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrımı, D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrımı ve D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan ayrımları trafiğe kapatılacak.

D-100 kara yolu Kuzeyden Mecidiyeköy'e giden akış kapatılarak Haliç Kuzey istikametine, Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akış ve Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akış kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek.

TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akış kapatılarak Haliç istikametine, Güney Haliç istikametinden Piyalepaşa'ya giden akış kapatılıp D-100 Güney istikametine verilecek. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akış D-100 Güney istikametine, D-100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akış Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Kadıköy'de; Kavak İskele Caddesi-Tıbbiye Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi-Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan Tıbbiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Tıbbiye Caddesi-Rıhtım Caddesi kesişimi ile Rıhtım Sokak-Rıhtım caddesi arasında kalan Rıhtım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Rıhtım Sokak-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Söğütlüçeşme Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi-Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

Alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti), Dr. Esat Işık, Acıbadem, Recep Peker ve Bağdat caddeleri, D-100 kara yolu Taşköprü Caddesi ve Dr. Eyüp Aksoy Caddesi kullanılabilecek.

Kartal'da; Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi, Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik ilçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya Caddesi) arası her iki yönde trafiğe kapalı olacak. Sanayi Caddesi, Ulunay Caddesi kesişimi ile Turgut Özal Bulvarı katılımı arası, İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi, Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi, Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi, Savarona Caddesi'nin tamamı, Neyzen Tevfik Caddesi, Şehit Tamer Kılıç Sokak kesişimi ile Savarona Caddesi arası trafiğe kapatılacak.

Alternatif olarak, Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine ve Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi ile Erol Kaya Caddesi istikametine akış verilecek.

Ankara, Üsküdar ve Erol Kaya caddeleri kullanılabilecek. Sanayi Caddesi'nden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine akış verilirken, D-100 Kuzey ve Güney yollar tercih edilebilecek.